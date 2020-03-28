Kefir nasıl yapılır günde bir bardak için bağırsakları düzenliyor!
Uzmanlar sağlıklı ve uzun yaşamanın sırrının kefirde olduğunu iddia ediyor.Peki kefir nedir? Kefirin faydaları nelerdir?Kefir nasıl yapılır?Bu soruların yanıtını sizler için hazırladık.
Kefir Kuzey Kafkasya kökenli bir süt ürünüdür. Keçi veya inek sütünden özel bir maya mantarı ile yapılan ekşimsi ayrana benzeyen bir içecektir. Kefir, Kafkas Türklerinin ve Rusların uzun yılladır tükettiği bir üründür. Bir çok hastalığın tedavisinde kullanılan kefir içerisinde yüksek derecede B12 vitamini, kalsiyum, magnezyum, K2 vitamini, biotin, folik asit, enzimler ve probiyotik bulundurur. Doğru kullanım ile cilde, saçlara ve diyet konusunda çok faydası olduğu görülmüştür.
1 bardak kefir bağışıklığa iyi geliyor
Ev yapımı olarak hazırlanan kefiri günde 1 bardak tüketmek bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça etkili bir içecek.Hatta İrlandalı bilim adamları tarafından yapılan bir çalışma sonucunda kefirin bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
Kanserli hücreler üzerinde oldukça etkili
Kefir vücutta ki hücrelerin yenilenmesini sağlama da oldukça etkili bir içecektir. Bu sayede de kanserli hücreler üzerinde de oldukça etkili olduğu söyleniyor. Düzenli olarak tüketilen kefir kanser hücrelerinin gelişmesini engelleyerek tümör oluşmasının da önüne geçiyor.
Bağırsakları düzenliyor
Bağırsakta meydana gelen iltihabik durumları, bağırsak kanserini ve kabızlığı kefirin iyileştirici özelliği olduğu söyleniyor.