Kefir nasıl yapılır günde bir bardak için bağırsakları düzenliyor!

Kefir Kuzey Kafkasya kökenli bir süt ürünüdür. Keçi veya inek sütünden özel bir maya mantarı ile yapılan ekşimsi ayrana benzeyen bir içecektir. Kefir, Kafkas Türklerinin ve Rusların uzun yılladır tükettiği bir üründür. Bir çok hastalığın tedavisinde kullanılan kefir içerisinde yüksek derecede B12 vitamini, kalsiyum, magnezyum, K2 vitamini, biotin, folik asit, enzimler ve probiyotik bulundurur. Doğru kullanım ile cilde, saçlara ve diyet konusunda çok faydası olduğu görülmüştür.