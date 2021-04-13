''Oyunculuk sizin için ne ifade ediyor? Yaptığınız işi çok iyi yapmanın ayrıntıları neler?'' sorusuna dair ise şunları söyledi:

''Oyunculuğun yüzde sekseninin zeka olduğunu düşünüyorum. Mantık çok önemli, algıların açık olması çok önemli.''