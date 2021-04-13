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Kefaret'in yıldızı Nurgül Yeşilçay sırrını açık etti 45'lik güzel bakın neler anlattı

Kefaret'in yıldızı Nurgül Yeşilçay sırrını açık etti 45'lik güzel bakın neler anlattı

45 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, bir dergiye verdiği röportajla dikkat çekti. Kefaret dizisinde rol alan Yeşilçay, sırrını da açıkladı.

Kefaret'in yıldızı Nurgül Yeşilçay sırrını açık etti 45'lik güzel bakın neler anlattı

Şimdilerde FOX TV'de yayımlanan Kefaret dizisinde Mert Fırat ile beraber oynayan Nurgül Yeşilçay, Mag Dergisi'nin nisan ayı için objektif karşısına geçti. Dergi için röportaj veren Yeşilçay, bilinmeyenlerini anlattı.

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Kefaret'in yıldızı Nurgül Yeşilçay sırrını açık etti 45'lik güzel bakın neler anlattı

Güzellik sırlarından bahseden ünlü oyuncu, şunları söyledi:

"Sabahları buz sürüyorum yüzüme. Gala falan olacağı zaman yumurta beyazı sürüp ondan sonra makyaj yapıyorum. Patates göz şişmesine çok iyi geliyor.''

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Kefaret'in yıldızı Nurgül Yeşilçay sırrını açık etti 45'lik güzel bakın neler anlattı

''Bir de Necati'nin annesi çok güzel sabun yapıyor. Onun yaptığı sabunları kullanıyorum yüz ve vücut için." 

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Kefaret'in yıldızı Nurgül Yeşilçay sırrını açık etti 45'lik güzel bakın neler anlattı

''Oyunculuk sizin için ne ifade ediyor? Yaptığınız işi çok iyi yapmanın ayrıntıları neler?'' sorusuna dair ise şunları söyledi:

''Oyunculuğun yüzde sekseninin zeka olduğunu düşünüyorum. Mantık çok önemli, algıların açık olması çok önemli.''

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