Kefaret'in yıldızı Mert Fırat hakkında skandal ihanet iddiaları 16 yaşındaki kızla...

Üstelik Mert Fırat ile 16 yaşında tanıştığını 19 yaşında ise beraber olduklarını söyleyen kişi, Mert Fırat'ın yalnızca kendisiyle değil başka genç kızlarla da beraber olduğunu iddia etti. Sosyal medyada yaşadıklarını bir bir anlatan kişinin ağızları açık bırakan iddiaları ise şu şekilde yer aldı: