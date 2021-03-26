Kefaret'in yıldızı Mert Fırat hakkında skandal ihanet iddiaları 16 yaşındaki kızla...
İdil Fırat'la evli olan Mert Fırat hakkındaki ihanet iddiaları ağızları açık bıraktı. Mert Fırat'la ilişkisi olduğunu söyleyen bir kişi her şeyi itiraf etti.
Şimdilerde FOX TV'de Nurgül Yeşilçay ile başrol oynayan Mert Fırat hakkında sosyal medyada dedikodu kazanı fena kaynadı. 2018 yılında İdil Fırat ile evlenen Mert Fırat'ın karısını defalarca kez aldattığı iddia edildi. Sosyal medyada bir kişi magazin sayfasına Mert Fırat'la konuşmalarını yolladı. Daha sonradan konuşmaların kaldırılmasını isteyen kişi, Fırat hakkında akıl almaz iddialarda bulundu.
Üstelik Mert Fırat ile 16 yaşında tanıştığını 19 yaşında ise beraber olduklarını söyleyen kişi, Mert Fırat'ın yalnızca kendisiyle değil başka genç kızlarla da beraber olduğunu iddia etti. Sosyal medyada yaşadıklarını bir bir anlatan kişinin ağızları açık bırakan iddiaları ise şu şekilde yer aldı:
''Ben Mert'le tanıştığımda 16 yaşındaydım. İçimdeki saf sevgiyi büyüttüm ona karşı. Bana hep o kadar sevgi dolu yaklaştı ki...''
''Aşık olmamam mümkün mü sence? 7 yıldır hiç değişmedi hiç azalmadı sevgim. O da beni sevdiğini söyledi.''