Kefaret'in Münevver'i Ayşegül Cengiz'i kandırdılar: Çıplak görüntün var, tıkla...

Bir süre önce final bölümünü yayınlayan Kefaret dizisinde Münevver karakterini canlandıran Ayşegül Cengiz, sosyal medya hesabına gelen mesaja tıklaması sonucu büyük şok yaşadı. Hem doktor hem de oyuncu olan Ayşegül Cengiz'in sosyal medya hesabına geçtiğimiz aylarda bir mesaj geldi. 25 Temmuz'da saat 03.00 sıralarında gelen mesajda, 'Gizli çekilmiş çıplak görüntülerin yayınlanmış. Bu bağlantıyı tıklarsan sen de görürsün' yazıyordu.