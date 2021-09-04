Kefaret'in Münevver'i Ayşegül Cengiz'i kandırdılar: Çıplak görüntün var, tıkla...
Geçtiğimiz aylarda final yapan Kefaret dizisinin Münevver'i Ayşegül Cengiz'e sosyal medyada 'çıplak görüntülerin var' kandırmacası... Soruşturma başlatıldı
Bir süre önce final bölümünü yayınlayan Kefaret dizisinde Münevver karakterini canlandıran Ayşegül Cengiz, sosyal medya hesabına gelen mesaja tıklaması sonucu büyük şok yaşadı. Hem doktor hem de oyuncu olan Ayşegül Cengiz'in sosyal medya hesabına geçtiğimiz aylarda bir mesaj geldi. 25 Temmuz'da saat 03.00 sıralarında gelen mesajda, 'Gizli çekilmiş çıplak görüntülerin yayınlanmış. Bu bağlantıyı tıklarsan sen de görürsün' yazıyordu.
Takipçilerine mesajlar gitmeye başladı
Mesajdaki bağlantıyı tıklayan Cengiz, aniden sosyal medya hesabından atıldı. E-mail adresini açarak hesabını yeniden almaya çalışan Cengiz, bir süre sonra e-mail hesabına da erişim sağlayamadı. Bu sırada ünlü oyuncunun kullanımında olan hesaptan takipçilerine mesajlar gitmeye başladı.
'100 lira gönder, katlanarak hesabına geri gönderelim'
'100 lira gönder, katlanarak hesabına geri gönderelim' şeklindeki mesajlar sonrası bir de iletişim bilgileri paylaşılan Cengiz'e tanıdığı bazı isimler ulaşarak durumu bildirdi. Ünlü oyuncu, platformun Türkiye temsilciğiyle iletişime geçerek hesabını dondurttu.
Olay sonrası savcılığa başvuran Cengiz, sosyal medya hesabını çalarak, insanları dolandırmaya çalışan şüphelilerin tespit edilmesini istedi.