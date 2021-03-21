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Kefaret Teşkilat Show TV'yi hüsrana uğrattı! Sevilen dizinin fişi çekildi

Kefaret Teşkilat Show TV'yi hüsrana uğrattı! Sevilen dizinin fişi çekildi

Mart'ın ilk haftası seyirciyle buluşan TRT 1'in Teşkilat dizisi ve Fox TV'nin Kefaret dizisi ekranların sevilen dizisinin başını yaktı.

Kefaret Teşkilat Show TV'yi hüsrana uğrattı! Sevilen dizinin fişi çekildi

Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından ekrana uyarlanan Kefaret 22 Kasım 2020'de yayınlanan ilk bölümünden itibaren seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Nurgül Yeşilçay, Yurdaer Okur, Mert Fırat'ın yer aldığı güçlü kadrosuyla Kefaret pazar akşamları reyting yarışının güçlü isimleri arasında yer alıyor. 

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Kefaret Teşkilat Show TV'yi hüsrana uğrattı! Sevilen dizinin fişi çekildi

17 bölümdür ekrana gelen Kefaret, son haftalardaki istikrarlı yükselişiyle rakiplerini oldukça zorluyordu. Pazar akşamının en çok izlenen dizisi olan Kefaret, Teşkilat'ın başlamasıyla koltuğunu kaptırmıştı.

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Kefaret Teşkilat Show TV'yi hüsrana uğrattı! Sevilen dizinin fişi çekildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen Teşkilat dizisi 7 Mart'ta ekrana gelmesiyle birlikte pazar akşamının reyting tablosunu altüst etti.

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Kefaret Teşkilat Show TV'yi hüsrana uğrattı! Sevilen dizinin fişi çekildi

Kefaret'e fark atarak zirveye yerleşen Teşkilat, özet bölümüyle de dizilere fark ederek büyük hüsran yaşatmıştı.

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