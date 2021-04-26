Kefaret Survivor Hercai Menajeri Ara reytinglerde hüsrana uğradı! Zirve bakın kimin
25 Nisan 2021 günü reyting sonuçları Hercai, Menajerimi, Kefaret ve Survivor'u hüsrana uğrattı. Zirvedeki program herkesi şaşırttı
Dicle, gerçeği Feris'e söyleyip söylememe konusunda kararsız kaldı. Çınar'ın İspanyol oyuncusu Jose, bir reklam çekimi için İstanbul'a geldiği Menajerimi Ara'nın son bölümü reytinglerde ilk 10'da kendisine yer bulamadı.
Arzu para kazanmak için yeni yollar arayışındayken Meltem, Alp ile ilginç ve alışılmamış bir anlaşma yaparak yeni bir hayata adım attığı Kefaret'in son bölümü reytinglerde umduğu başarıyı sağlayamadı.
Survivor 2021 yarışmasında iki takım da yeni haftanın ikinci dokunulmazlık yarışını gerçekleştirdi. Heyecanın doruk noktaya ulaştığı Survivor reytinglerde zirve yarışına dahil oldu.
3 yıldır ATV'de ekrana gelen Hercai dün akşamki bölümüyle final yaptı. Reyyan ve Miran'ın mutlu sona ulaştığı Hercai reytinglerde hüsrana uğradı.
İşte pazar günü reytingleri...