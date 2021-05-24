Kefaret Menajerimi Ara Survivor Milyoner Çok Güzel Hareketler 2'ye reyting şoku
23 Mayıs 2021'in reyting sonuçları Menajerimi Ara, Survivor, Kefaret, Çok Güzel Hareketler 2 ve Kim Milyoner Olmak İster'i hüsrana uğrattı.
İrem’in duygularını döktüğü kağıdın Barış’ın ceketinden düşmesinden şüphelenen Dicle, ikilinin eski sevgili olma ihtimaliyle karşı karşıya kaldı. Emrah, Gülin ve Meral’e Barış ve İrem’in eski sevgili olduğunu söylediği Menajerimi Ara'nın son bölümü reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Zeynep, Meltem’in çocuk yuvasında işe başladı. Ayşe, Sude’yi kaybetmenin acısıyla felç geçirdi. Sinan, Tolga’yı Amerikan emniyet güçlerine teslim ettikten sonra Mehdi’nin adamları tarafından kaçırıldığı Kefaret reytinglerde umduğu sonucu yakalayamadı.
Kanal D'nin vazgeçilmez programlarından Çok Güzel Hareketler 2 dün akşam yayınlanan bölümüyle reytinglerde hüsrana uğradı.
Survivor'un son bölümünde dokunulmazlık oyununda ilk olarak avantaj karşılaşması yaşandı. Parkurda rakibini mağlup eden mavi takım, avantajın ve dokunulmazlık oyununun sahibi olduğu Survivor reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.