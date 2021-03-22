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Kefaret Arıza Hercai Menajerimi Ara ve Survivor'a büyük şok! Fark atıp zirveyi bakın kim kaptı

Kefaret Arıza Hercai Menajerimi Ara ve Survivor'a büyük şok! Fark atıp zirveyi bakın kim kaptı

21 Mart 2021'in reyting sonuçları Survivor, Kefaret, Hercai, Arıza ve Menajerimi Ara'yı hüsrana uğrattı.

Kefaret Arıza Hercai Menajerimi Ara ve Survivor'a büyük şok! Fark atıp zirveyi bakın kim kaptı

3 sezondur ATV'de ekrana gelen Hercai, kısa sürede dünyada da büyük ses getirmişti. Bu yılki sezonunda Hercai istenilen reyting başarısını bir türlü sağlayamadı. Güçlü rakipleri karşısında Hercai bu hafta ilk 10'a girmeyi başaramadı. 

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Kefaret Arıza Hercai Menajerimi Ara ve Survivor'a büyük şok! Fark atıp zirveyi bakın kim kaptı

Survivor'un dün akşamki bölümünde dokunulmazlık mücadelesinin yaşandı. Seyircinin ekrana kilitlendiği bölüm reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.

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Kefaret Arıza Hercai Menajerimi Ara ve Survivor'a büyük şok! Fark atıp zirveyi bakın kim kaptı

Burak ve Balaban ise Ali Rıza’nın her daim kendilerinden önce hareket etmesini içlerindeki casusa bağladığı Arıza'nın son bölümü reytinglerde dibe çakıldı. Geçtiğimiz haftalarda yükselişe geçen dizi güçlü rakipleri karşısında reytinglerde dibi boyladı. 

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Kefaret Arıza Hercai Menajerimi Ara ve Survivor'a büyük şok! Fark atıp zirveyi bakın kim kaptı

Serkan’ın EGO’ya ortak yaptığı Ceyda, ajansa bomba gibi düştüğü Menajerimi Ara'nın son bölümü reytinglerde yine ilk 10'a girmeyi başaramadı. Kanal yönetimi düşük reytingler sonrası sevilen dizinin fişini çekme kararı aldı.

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