Kediciklerin porno görüntüleri! Beril Koncagül'den belden aşağı ifşalar

Porno izlettiriyor

-Kadınların orasını burasını açıp porno vari görüntü ile sayıyı 50 e çıkartır, bütün Türkiye bizi izliyor der, hatta İslam ı biz dekolteli bayanlara anlatıyoruz der, ama bu iğrençlik içinde 1 tane bile dindar olan bir kişi bile olmaz. Ne liselere, ne üniversitelere, ne modern kesime hitap edebilir sadece pavyon ve porno izleyicilerinin dikkatini çeker. Örgüte erkek kazandırayım derken kadınları pazarlar.