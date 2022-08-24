Kediciklerden Ceylan Özgül anne oldu silikon popo ve göğüsler çıkınca eski halinden eser kalmadı

Adnan Oktar ve kedicikleri denince ilk akla gelen isimlerden biri Ceylan Özgül'dü. Adnan Oktar'ın vitrin yüzü olan Ceylan Özgül, aynı zamanda onu yakan isim olmuştu. Adnan Oktar'ın sapkınlıklarını ifşa eden Ceylan Özgül, bu itirafları ile örgütü çökerten isimdi. Ceylan Özgül Adnan Oktar ve Kedicikler efsanesini bitirdikten sonra bambaşka biri oldu. Evlendi, eski silikon göğüslü ve popolu halini yok etti ve şimdi de anne oldu. İşte Ceylan Özgül'ün gören herkesi değiştiren son hali ve bebeği: