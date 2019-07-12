Keçiörenliler sıkıntının çözülmesini istedi! Mansur Yavaş talimat verdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla Keçiören'de uzun süredir devam eden ASKİ çalışması nedeniyle yaşanan sıkıntı çözüldü.
Ankara Büyükşehir Belediyesi bir yandan Başkentin dört bir yanında yeni ulaşım projelerini hayata geçirirken bir yandan da kullanım ömrünü tamamlayan ve deforme olan mevcut yolların bakımını gerçekleştiriyor.
Talimat verdi
Vatandaşların öncelikli ihtiyaçlarının çözüme kavuşturulması yönünde talimat veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son olarak Keçiören Bağlum Bulvarının devamındaki caddeleri kullanan ancak alt yapı çalışmaları nedeniyle uzun süredir bozuk olan yolun bir an önce yapılması için talimat verdi.
Asfalt kazı çalışmalarından sonra asfalt serim işlemi başlayacak
Bölge sakinlerinin aylardır ALO 153 Mavi Masa ve sosyal medya aracılığıyla Büyükşehir Belediyesi’ne ilettiği şikayetler üzerine Başkan Yavaş noktayı koydu. Fen İşleri Daire Başkanlığına talimat veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sorunun en kısa sürede çözülmesini istedi.
Çalışmalar başladı
Başkent yollarında kolay, konforlu ve rahat bir ulaşım için asfalt yenileme çalışmalarına aralıksız devam eden Büyükşehir ekipleri, her gün binlerce vatandaşın kullandığı Bağlum Bulvarının devamındaki Okul Caddesi ve Bağlar Caddesinin asfalt kazı çalışmalarına başladı.