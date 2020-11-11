K.B kimdir kimin kocası karısının iç çamaşırları ile ifşa oldu

Bugün birçok magazin sayfasına düşen haber okuyanları şok etti. İddiaya göre Niloya'nın yapımcısı ve senaristi olan Arzu Demirel Birinci eşi K. B' nin kendisini aldattığını düşündüğü için eve gizli kamera yerleşti ve kocasının kendi iç çamaşırlarını giydiğini gördü. Peki Arzu Demirel Birinci 'nin eşi kimdir, ne iş yapıyor?

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Bugün duyanları çok şaşırtan bir haber magazin basınına bomba gibi düştü. Çok ünlü bir televizyoncu olan çizgi film Niloya'nın yapımcısı ve senaristi olan Arzu Demirel Birinci bir süredir iç çamaşırlarının ve kıyafetlerinin yerinin değiştiği farketmesi üzerine eve gizli kamera yerleştirdi. Eşinin kendisini aldattığını düşünen Arzu Binici gördükleri karşısında şok oldu. İddiaya göre eşinin kıyafetlerini giyen kişi ünlü televizyoncu Arzu Binici'nin eşi K. B çıktı.

Evde 5 yaşındaki çocuklarını bu halde oynatan eş hakkında Arzu Birinci şikayetçi oldu ve boşanma davası açtı. Bu olayın ardından birçok kişi Arzu Demirel Birinci kimdir, eşi kim, K.B ne iş yapıyor sorularına yanıt aradı.

Her şey 5 yaşındaki çocuğun anne sen yokken eve biri geliyor sözleri ile başladı. Televizyoncu hem kızının açıklamaları hem de sürekli yeri değişen kıyafetlerinden şüphelenerek eve gizli kamera yerleştirdi. Eşinin kendisini aldattığı düşünen kadın kayıtları görünce hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre kameradaki kadın kıyafetleri giyen peruk takıp makyaj yapan kişi eşi K.B çıktı.

Çocuklarını da bu şekilde oynatan baba K.B'nin Hollanda'da bulunan Amsterdam'da bir süre kaldı ve döndükten sonra bir takım değişiklikler yaşandığı da iddialar arasında.

K.B'nin 5 yaşındaki çocukları ve onların arkadaşları ile de kadın kılığında oyun oynadığı ortaya çıktı. Arzu Demirel Birinci bu görüntülerden sonra boşanma davası açtı.

K.B hareketlerindeki değişim 2017 yılında Amsterdam'da gittikten sonra başladı. 5 yaşındaki çocukları babasının kendisine anlattığı cinsel yönden çarpık bilgileri hem annesi hem de psikolog eşliğinde anlattı. Mağdur çocuğa yapılan psikolojik testlerde çocuğun babasındaki bu kadınsı halleri açıkça bildiği öğrenildi. Arkadaşları ile ne komik adında bir oyun oynayan çocuk, babam çok komik çünkü kadın kıyafetleri giyiyor şeklinde cevap verdi.

Arzu Demirel Birinci kimdir?

Arzu Demirel Birinci, Niloya karakterinin sahibi. Boyama kitapları, çocuk gençlik gelişim kitapları sonrası okul öncesi yaş grubuna özel tasarlanan oyunlar yaparak Yumurcak TV kuran ve Niloya’nın yapımcısı olan Yazar, Yönetmen ve film senaristirdir.

Arzu Demirel Birinci televizyoncu AB olayı yani sabah saatlerinde eve kamera yerleştiren kişi olduğu öğrenildi.

Arzu Demirel Birinci eşi kim?

Televizyoncu A.b.’nin kim olduğu Arzu Demirel Birinci olduğu öğrenildi. Ancak eşi hakkında henüz bir bilgi yok.