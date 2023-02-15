Kazma ve kürekle girilmedik enkaz bırakmadılar! Herkese umut olan o kahramanlar konuştu
KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ilde meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılan maden işçilerinden 116'sı Zonguldak'a döndü. "Kahramanlar hoş geldiniz" diyerek karşılanan madenciler, "Başımızı yastığa rahat koyalım diye çok uğraştık. Yine ihtiyaç olsa düşünmeden gideriz" dedi.
Kahramanmaraş ve çevresindeki 10 ilde etkili olan deprem felaketinin hemen ardından Zonguldak'tan bölgeye sevk edilen 3 bin 800 maden işçisi; kazma ve kürekleriyle enkaz altındakilere adeta umut oldu.
Arama kurtarma çalışmalarına katılan işçilerden 116'sı Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla Zonguldak Havalimanı'na indi. Havalimanı'nda "Hoş geldiniz kahramanlar" anonslarıyla karşılanan maden işçilerine Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze ve ilçe protokolü karşıladı.
Maden işçilerinden Alper Sarıoğlu, "Biz ilk önce Malatya'ya gittik. Oradan AFAD'a gittik. AFAD bizi koordine etti. İlk akşam hiç beklemeden enkaza gittik. Biz o gece sabahladık ancak canlı çıkartamadık. Enkazdan hayatını kaybeden vatandaşları aldık.
Biz orada 20 kişilik gruplar halindeydik. Devletimiz bizi sağ olsun KYK yurduna yerleştirdi. Enkazdan çocuk çıkardığımız oldu. Psikolojimiz etkilendi. Her akşam vardiyalı şekilde mücadele verdik. 6-7 saat dinlenip sonra yine çalıştık" dedi.