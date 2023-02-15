Kazma ve kürekle girilmedik enkaz bırakmadılar! Herkese umut olan o kahramanlar konuştu

Maden işçilerinden Alper Sarıoğlu, "Biz ilk önce Malatya'ya gittik. Oradan AFAD'a gittik. AFAD bizi koordine etti. İlk akşam hiç beklemeden enkaza gittik. Biz o gece sabahladık ancak canlı çıkartamadık. Enkazdan hayatını kaybeden vatandaşları aldık.