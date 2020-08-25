Kazdıkça çıktı 1100 yıllık hazine tesadüfen bulundu
İsrail'in orta kesimindeki bir mahallede gerçekleşen inşaat sırasında genç gönüllüler Abbasi döneminden kalma 425 altın sikke buldu.
Kazı müdürü Liat Nadav-Ziv, "Bu hazineyi 1100 yıl önce gömen kişi, onu geri almayı beklemiş ve hatta gemiyi hareket etmemesi için bir çivi ile emniyete almış" dedi ve "Bu kişinin geri dönmesini engelleyen şeyin ne olduğu hakkında ancak tahmin yürütebiliriz" diye ekledi.
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Hazinenin sahibinin kimliği gizemini korurken, altınları çıkaran gençlerden Oz Cohen "Harikaydı" diyerek duygularını ifade ediyor:
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"Kazı toprağının üzerindeydim, ince yapraklara benzeyen şeyler gördüm. Tekrar baktığımda altın sikkeleri gördüm. Gerçekten çok heyecan vericiydi."
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Kayda değer bir para
İsrail Eski Eserler Müdürlüğü'nden Robert Kool ise, 425 sikkenin 24 ayar saf altın olduğunu ve o döneme kayda değer bir paraya tekabül ettiğini söylüyor.
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