Kazdıkça çıktı 1100 yıllık hazine tesadüfen bulundu

Kazı müdürü Liat Nadav-Ziv, "Bu hazineyi 1100 yıl önce gömen kişi, onu geri almayı beklemiş ve hatta gemiyi hareket etmemesi için bir çivi ile emniyete almış" dedi ve "Bu kişinin geri dönmesini engelleyen şeyin ne olduğu hakkında ancak tahmin yürütebiliriz" diye ekledi.