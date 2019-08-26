Kazdağları'nda 719 yıllık gelenek! Zirvede çadır kurup adak adıyorar

Yöredeki Türkmen köylüleri her yıl, Ağustos ayının kutup yıldızının dünyaya en yakın olduğu günlerinde Kazdağları’nın zirvesinde çadır kurup, adak adıyorlar. Kazdağları’nın zirvesi olarak kabul edilen Sarıkız tepesine çıkan ve burada 10 gün boyunca Kartal Çimeni mevkisinde çadırlarda konaklayan Türkmenler, burada adak ve hayır geleneklerini yerine getiriyor.