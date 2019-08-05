Kazdağları yürüyüşü! Kanadalı şirketin alanına girenler şoke oldu

Ne kadar ağaç kesildi?

Daha önce de bölgede protesto yürüyüşü yapan çevreciler ve yerel halk, maden aranacak alanda 192 bin ağaç kesildiğini söylerken; Tarım ve Orman Bakanlığı 13 bin ağacın kesildiği bilgisini veriyor.