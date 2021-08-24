Kazdağları Milli Parkı ormanları 2 gündür yanıyor! Yerleşim alanlarını tehdit ediyor mu?
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Kazdağları Milli Parkı'nda dün öğle saatlerinde çıkan çıkan orman yangını sürzgarın da etkisiyle büyüyerek sürüyor. Yangına müdahale, karadan ve havadan yürütülen çalışmalarla sürüyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları Milli Parkı'nda çıkan orman yangınına müdahale, karadan ve havadan yürütülen çalışmalarla sürüyor. Edremit ilçesinde yerleşim alanlarına uzak bölgede 24 saat önce çıkan yangını söndürme çalışmasına 45 ilk müdahale ve 9 yer ekibi dahil 328 işçi ve personelin yanı sıra 17 helikopter katılıyor.
Kazdağları'nın eteklerinde bulunan Kavurmacılar Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda yaklaşık 24 saat önce başlayan yangının söndürülmesi için ekipler yoğun çaba harcıyor.
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce yerleşim alanlarından uzakta yükselen dumanın fark edilmesinin ardından başlayan çalışmalarda öncelikle helikopter ve uçaklarla havadan müdahalede bulunuldu.
Arazinin sarp olması ve dar patikalar nedeniyle ekiplerin güçlükle ulaşabildiği yangın bölgesinde, iş makineleriyle yol açılarak dün öğleye doğru kara ekipleri de söndürme çalışmasına başladı.