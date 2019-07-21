Kazayla su borusunu kırdı! İçinden çıkanlar şaşkına çevirdi
DİYARBAKIR'da yaşamını sürdüren bir çiftçi, yanlışlıkla kırdığı su borusunun içinden çıkanları görünce neye uğradığını şaşırdı.
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir çiftçi, tarlasını sürdüğü sırada yanlışlıkla su borusunu kırdı. Kırılan su borusunun içinden arıların çıktığını gören çiftçi, boruyu kontrol ettiğinde arı kovanı görünce neye uğradığını şaşırdı.
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Kırılan su borusundan arıların çıktığını gören çiftçi, borunun içine baktığında neye uğradığını şaşırdı.
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Arıların su borusu içinde yuvalanıp kovan yaptığını gören çiftçi, bu anları cep telefonu ile görüntüledi.
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Çiftçi, daha sonra içinde arı kovanının bulunduğu boruyu güvenli bir yere taşıdı.
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