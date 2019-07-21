Kazayla su borusunu kırdı! İçinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Kazayla su borusunu kırdı! İçinden çıkanlar şaşkına çevirdi

DİYARBAKIR'da yaşamını sürdüren bir çiftçi, yanlışlıkla kırdığı su borusunun içinden çıkanları görünce neye uğradığını şaşırdı.

Kazayla su borusunu kırdı! İçinden çıkanlar şaşkına çevirdi - Sayfa 1

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir çiftçi, tarlasını sürdüğü sırada yanlışlıkla su borusunu kırdı. Kırılan su borusunun içinden arıların çıktığını gören çiftçi, boruyu kontrol ettiğinde arı kovanı görünce neye uğradığını şaşırdı.

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Kazayla su borusunu kırdı! İçinden çıkanlar şaşkına çevirdi - Sayfa 2

Kırılan su borusundan arıların çıktığını gören çiftçi, borunun içine baktığında neye uğradığını şaşırdı.

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Kazayla su borusunu kırdı! İçinden çıkanlar şaşkına çevirdi - Sayfa 3

Arıların su borusu içinde yuvalanıp kovan yaptığını gören çiftçi, bu anları cep telefonu ile görüntüledi. 

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Kazayla su borusunu kırdı! İçinden çıkanlar şaşkına çevirdi - Sayfa 4

Çiftçi, daha sonra içinde arı kovanının bulunduğu boruyu güvenli bir yere taşıdı.

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