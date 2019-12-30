Kazaya davetiye! Ümraniye'de kafa kafaya çarpıştılar: 1'i ağır 7 kişi yaralandı

İki kişi sıkıştı

Kazada 34 YPA 60 plakalı otomobilde bulunan iki kişi sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmalarının ardından, sıkıştıkları yerden çıkarılan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Bir kişinin ağır yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.