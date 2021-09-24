BIST 1.401
DOLAR 8,76
EURO 10,31
ALTIN 490,92
MEDYA

Kazara Aşk 13. bölüm fragmanı

Kazara Aşk dizisi 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Kazara Aşk'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Kazara Aşk 30 Eylül 2021 Perşembe akşamı Star'da...

Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk'ın başrolünde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer alırken oyuncu kadrosunda ise Uğur Çavuşoğlu, Servet Pandur, Selin Işık, Sadi Celil Cengiz, Aycan Koptur, Burak Tamdoğan, Deniz Altan, Burakhan Yılmaz, Ali Haydar Çataltepe, Öykü Candanadam, Çağdaş Tekin, Nermin Aslan, Nalan Örgüt ve Billur Pınar Yılmaz yer alıyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yalancılar ve Mumları 1. bölüm fragmanı
Yalancılar ve Mumları 1. bölüm fragmanı
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm fragmanı
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 3. bölüm fragmanı
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 3. bölüm fragmanı
Kanunsuz Topraklar 1. bölüm fragmanı
Kanunsuz Topraklar 1. bölüm fragmanı
Kalp Yarası 13. bölüm fragmanı
Kalp Yarası 13. bölüm fragmanı
Masterchef'e başkonsoloslar konuk oldu! Bakın sevdikleri Türk yemekleri neler
Masterchef'e başkonsoloslar konuk oldu! Bakın sevdikleri Türk yemekleri neler
Kemal Kılıçdaroğlu: Rizelilerin oylarıyla iktidar olacağız
Kemal Kılıçdaroğlu: Rizelilerin oylarıyla iktidar olacağız
Eren Bülbül adına yaptırılan okul açılışında Bakan Soylu duygulandı
Eren Bülbül adına yaptırılan okul açılışında Bakan Soylu duygulandı
Serdar Ortaç Beşiktaş ve Çarşı taraftar grubundan özür diledi
Serdar Ortaç Beşiktaş ve Çarşı taraftar grubundan özür diledi