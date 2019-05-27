Kazandığı paraları bakın neye yatırdı İsmail Hacıoğlu'ndan radikal karar
Daha önce birçok dizi ve filmde rol alan İsmail Hacıoğlu, oynadığı projelerinden kazandığı parayı İstanbul'dan taşınarak harcayacak.
Vildan Atasever ile boşandıktan sonra 2016 yılında Duygu Kaya Kumarki ile hayatını birleştiren ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu da İstanbul'u terk edenler arasına girdi. Daha önceki projelerinden kazandığı paraları gayrimenkule yatıran Hacıoğlu, Marmaris’te bir köyden 180 bin TL’ye ev satın aldı.
Şu sıralar evin dekorasyonuyla uğraşan İsmail Hacıoğlu, evinin bahçesinin bir bölümünü tarlaya çevirerek, boş zamanlarında sebze ve meyve ekecek. Duygu Kaya Kumarki ile Yemin adında bir bebekleri olan Hacıoğlu, şehrin stresinden uzak bir yaşam sürecek. Peki İsmail Hacıoğlu kimdir?
İsmail Hacıoğlu 30 Kasım 1985 yılında doğdu. Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeslerde oynayarak başlayan oyuncu, eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde aldı.
Ardından Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü kazanan oyuncu okulu ilk senesinde bıraktı.