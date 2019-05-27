Kazandığı paraları bakın neye yatırdı İsmail Hacıoğlu'ndan radikal karar

Şu sıralar evin dekorasyonuyla uğraşan İsmail Hacıoğlu, evinin bahçesinin bir bölümünü tarlaya çevirerek, boş zamanlarında sebze ve meyve ekecek. Duygu Kaya Kumarki ile Yemin adında bir bebekleri olan Hacıoğlu, şehrin stresinden uzak bir yaşam sürecek. Peki İsmail Hacıoğlu kimdir?