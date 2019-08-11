Kazancını bakın neye yatırıyormuş Şarkıcı Simge 'evim yok' diyerek itiraf etti

Yatırım yapıyorum: “Şarkılara, aranjörlere, bestecilere yatırıyorum. Biraz daha elim güçlensin öyle ev sahibi olayım diyorum. Şu an bir evim yok. Bundan kurtulmak istiyorum. Ev almak istiyorum ama biraz daha zaman var. Geleceğime yatırım yapıyorum ki daha güzel bir evde yaşayayım”