Kazancını bakın neye yatırıyormuş Şarkıcı Simge 'evim yok' diyerek itiraf etti
Son olarak saçlarını sarıya boyatmasıyla gündeme gelen Simge Sağın, görüntülendiği İstanbul Havalimanı'nda evi olmadığını ve hala kiracı olarak yaşadığını söyledi.
Bip Bip, Yankı ve Öpücem şarkılarıyla geçtiğimiz yıllarda Türk pop camiasına hızlı bir giriş yapan Simge Sağın, 5 günlük konser turnesinin öncesinde İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Samimi açıklamalarda bulunan Simge, kazancını nereye yatırdığını açıkladı.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Simge Sağın kazancını yeni şarkılar için değerlendirdiğini belirterek, "Biraz daha elim güçlensin öyle ev sahibi olayım diyorum. Şu an bir evim yok. Hala kiracıyım. dedi. Simge konuşmasına şu şekilde devam etti:
Yatırım yapıyorum: “Şarkılara, aranjörlere, bestecilere yatırıyorum. Biraz daha elim güçlensin öyle ev sahibi olayım diyorum. Şu an bir evim yok. Bundan kurtulmak istiyorum. Ev almak istiyorum ama biraz daha zaman var. Geleceğime yatırım yapıyorum ki daha güzel bir evde yaşayayım”
Sıla'ya destek: Öte yandan Simge, Bodrum konserinde oturarak şarkı söylediği için eleştirilen Sıla’ya destek verdi. Sağın, Sıla hakkında şu ifadelerde bulundu: