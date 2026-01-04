Kazancı Holding’in kurucusu Ali Metin Kazancı hayatını kaybetti

Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından, Kazancı Holding’in kurucusu Ali Metin Kazancı 91 yaşında yaşamını yitirdi. Enerji ve sanayi alanındaki yatırımlarıyla tanınan Kazancı, girişimci kimliğinin yanı sıra eğitim ve hayır çalışmalarıyla da biliniyordu. Kazancı’nın cenazesi, bugün İstanbul’da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Kazancı Holding’in kurucusu Ali Metin Kazancı’nın 91 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Türkiye’nin önde gelen sanayici ve iş insanları arasında yer alan Kazancı, özellikle enerji sektöründeki yatırımlarıyla tanınıyordu.

1935 yılında Rize’de doğan Ali Metin Kazancı, ticaret hayatına 1950’li yıllarda parafin ve yağ satışı yaparak adım attı. Mütevazı bir başlangıç yapan Kazancı, ilerleyen yıllarda sanayi ve enerji alanında önemli girişimlere imza attı.

SANAYİDEN ENERJİYE UZANAN BİR GİRİŞİMCİLİK HİKÂYESİ

Kazancı, 1968 yılında Watt Elektrik Motor Fabrikası’nı kurarak sanayi alanındaki yatırımlarını büyüttü. Bu girişim, daha sonra Kazancı Holding çatısı altında toplanacak şirketlerin temelini oluşturdu.

1980’li yıllardan itibaren faaliyet alanını enerji sektörüne yönelten Ali Metin Kazancı, Aksa Jeneratör ve Aksa Enerji gibi markaları hayata geçirdi. Jeneratör üretimi, doğal gaz dağıtımı ve enerji santralleri gibi farklı alanlara yayılan yatırımlar, Kazancı Holding’i Türkiye’nin en büyük ve etkili gruplarından biri haline getirdi.

1994 yılında şirketlerini holding yapısı altında toplayan Kazancı, uzun yıllar boyunca grubun stratejik yöneliminde belirleyici rol oynadı.

Zamanla büyüyen Kazancı Holding; enerji üretimi ve dağıtımından sanayi yatırımlarına kadar geniş bir faaliyet alanına ulaştı. Ali Metin Kazancı, girişimci kimliği, uzun soluklu yatırımları ve enerji sektörüne bıraktığı izlerle iş dünyasında önemli bir miras bıraktı.

Forbes Milyarderler Listesi’nde yer alan Kazancı, 2 milyar doları aşan servetiyle de tanınıyordu.

Ali Metin Kazancı, iş hayatındaki başarılarının yanı sıra eğitim ve hayır çalışmalarıyla da öne çıktı. Rize ve Malatya başta olmak üzere birçok şehirde okul yaptıran Kazancı, çeşitli okullara teknolojik destek sağladı ve eğitimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulundu.

CENAZE BİLGİLERİ

Ali Metin Kazancı’nın cenazesinin, bugün (4 Ocak 2026) ikindi namazına müteakip İstanbul Üsküdar’daki Şakirin Camii’nden kaldırılacağı ve Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedileceği bildirildi.

ALİ METİN KAZANCI KİMDİR?

Ali Metin Kazancı, iş hayatına 1950 yılında başladı. 1968’de kurduğu Watt Elektrik Motor Fabrikası ile sanayi alanında önemli bir adım atan Kazancı, 1983’ten itibaren enerji sektöründe çeşitli şirketler kurdu. 1994 yılında bu şirketleri holding yapısı altında toplayarak Kazancı Holding’i oluşturdu. Enerji ve sanayi alanındaki yatırımlarıyla Türkiye iş dünyasında önemli bir yere sahip olan Kazancı, 91 yaşında hayatını kaybetti.