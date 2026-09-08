Kazancı Holding ve Aksa Grup Şirketleri "Great Place To Work" sertifikası aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 10 bini aşkın çalışanın doğrudan ve anonim geri bildirimlerine dayanan değerlendirme sonucunda Kazancı Holding'in yanı sıra Aksa Doğalgaz, Aksa Enerji, Aksa Elektrik Dağıtım, Aksa Turizm, Kasımpaşa Sportif ve Cookshop Markalar Topluluğu sertifika aldı.

Cookshop Markalar Topluluğu bünyesinde Cookshop, Magnolia Shop, Arka Bahçe, Not a Burger, Cookbox ve Rafinera markaları faaliyet gösteriyor. Great Place To Work değerlendirmesi kapsamında Cookshop Markalar Topluluğu, perakende sektöründe çalışanları tarafından en iyi iş yerleri arasında da gösterildi.

Kazancı Holding, çalışan deneyimini düzenli olarak gerçekleştirdiği bağlılık araştırmaları ve geri bildirim mekanizmalarıyla takip ediyor. Çalışmalardan elde edilen veriler şirket ve fonksiyon bazında analiz edilerek, gelişim alanlarının belirlenmesi ve bu alanlara yönelik planların oluşturulmasında kullanılıyor.

Holdingin çalışan deneyimine yönelik uygulamaları arasında eğitim ve gelişim programları, performans ve kariyer yönetimi süreçleri, iç iletişim çalışmaları ile çalışan ihtiyaçları ve değişen piyasa koşulları doğrultusunda geliştirilen yan haklar bulunuyor.

Kazancı Holding, Great Place To Work değerlendirmesinden elde edilen verileri insan ve kültür uygulamalarının geliştirilmesinde kullanmayı hedefliyor.