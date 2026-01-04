Kazancı Holding acı haberi duyurdu: Ali Metin Kazancı vefat etti

Kazancı Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Ali Metin Kazancı vefat etti. Kazancı'nın cenazesi, bugün Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Holdingden yapılan açıklamada, Kazancı'nın vefatının derin bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, Kazancı'nın holdingin bugünlere ulaşmasında emeği, vizyonu ve temsil ettiği değerlerle en büyük pay sahibi olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de girişimcilik denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Ali Metin Kazancı, yaşamı ve duruşu ile iş dünyasına iz bırakan, öncü, ilham veren ve örnek bir lider olmuştur.

Mütevazı duruşu, insan odaklı yaklaşımı ve ardında bıraktığı güçlü mirasla, yalnızca başarılı bir iş insanı olarak değil, aynı zamanda nesiller boyu hatırlanacak bir yol gösterici olarak da daima saygı ve minnetle anılacaktır.

Onun kıymetli hatırası, kurum kültürümüzde ve ortak değerlerimizde yaşamaya devam edecektir. Kendisine Allah'tan rahmet, başta Kazancı Ailesi olmak üzere, tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

Kazancı'nın cenazesi, bugün Şakirin Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Serveti dudak uçuklattı

2 milyar doları aşan servete sahip Ali Metin Kazancı, 1935 yılında Rize’de dünyaya geldi. Ticaret hayatına parafin ve yağ satışı yaparak adım attı. Kazancı Ailesi, 1990’lı yıllarda holding yapısına geçerken, jeneratör üretimi, doğalgaz dağıtımı, enerji santrallerinin kurulumu ve işletilmesi grubun temel faaliyet alanları haline geldi. 2000’li yıllarla birlikte holding, tarım ve turizm sektörlerinde de önemli yatırımlar gerçekleştirdi.

Kazancı, sanayi alanındaki ilk büyük adımını 1968 yılında Watt Elektrikli Motor Fabrikası’nı kurarak attı. 1983’te Kazancı Teknik Cihazlar ve Yedek Parça A.Ş. faaliyete geçti. Bir yıl sonra jeneratör üretimi ve satışı için Aksa Makine Sanayi A.Ş. kuruldu. 1986 yılında ise satış sonrası hizmetlerin güçlendirilmesi amacıyla Aksa Servis ve Yedek Parça A.Ş. hayata geçirildi ve keşif, montaj ve servis hizmetleri bu şirket bünyesinde toplandı. 1994’te üretim ve satış faaliyetleri ayrılarak Aksa Jeneratör kuruldu, ardından Aksa Satış ve Pazarlama A.Ş. faaliyete başladı. Aynı yıl aile şirketleri Kazancı Holding çatısı altında birleştirildi. Üretiminin yarıdan fazlasını 100’den fazla ülkeye ihraç eden holdingin, bugün 12 ülkede ofisi bulunuyor. 1995’te Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen AQAP-4 belgesi, jeneratör sektöründe ilk kez Aksa’ya takdim edildi. 1997 yılında Aksa Enerji Üretim A.Ş. kuruldu.

1998’de Türkiye’nin ilk biyogaz santrali Bursa’da Aksa Enerji tarafından devreye alındı. Bunu Hakkari, Mardin, Şırnak İdil ve Siirt’te kurulan enerji santralleri izledi. 2003 yılında Samsun ve Kıbrıs enerji santralleri üretime geçerken, Aksa Grubu doğalgaz dağıtım sektörüne de adım attı. 2004’te Aksa Cezayir kuruldu. Kazancı Grubu’nun halka arz sürecinde Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevini üstlenen büyük oğlu Mehmet Kazancı, bu dönemde yaşanan bir anlaşmazlık sonrası babası ve kardeşiyle yollarını ayırdı.

Mehmet Kazancı, holdingdeki yüzde 5’lik hissesini korurken, Cemil Kazancı’nın yüzde 5, Ali Metin Kazancı’nın ise yüzde 85 payı bulunuyordu. Mehmet Kazancı daha sonra Mehmet Emin Karamehmet ile ortak olarak MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’yi kurdu. Aksa Enerji, 2009 yılının ağustos ayında dünyanın en büyük doğalgaz şirketlerinden Gazprom ile gaz ithalatına yönelik protokollere imza attı. Evli olan Ali Metin Kazancı’nın Mehmet ve Şaban Cemil isimlerinde iki oğlu bulunuyor.