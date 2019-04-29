Kazancı dudak uçuklatan Aleyna Tilki bakın kazancını nasıl harcıyor?
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, konserlerinin yanı sıra televizyondaki reklamların da yüzü olarak karşımıza çıkıyor. Reklam çekimlerinden milyonlar kazanan Tilki, bu kazancıyla bakın ne yapıyor?
Geçtiğimiz haftalarda bir dondurma firması ile reklam anlaşması yapan Aleyna Tilki, bu anlaşmadan 2 milyon lira kazanmıştı. Genç popçu daha önce bir jean firması ile anlaşmasından ise 1.5 milyon lira almıştı.
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Aleyna Tilki, annesi Havva Özel ve kardeşi Ayça ile oturmak üzere Çengelköy'den 3 milyon TL'ye Boğaz manzaralı bir daire aldı. Evin tapusunu annesinin üzerine yaptı.
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Konser başına 70 bin TL kazanan Aleyna Tilki ''Kazancımı annem takip ediyor. Hesabıma harçlık yatırıyor. Kardeşimin harçlığını da ben belirliyorum'' dedi.
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Aleyna Tilki, beş gün önce verdiği bir konserde kardeşi Ayça'yı sahneye çıkarmış, şarkı söyletmişti.
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