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Kazakistan'ın yardım çağrısı sonrası Rusya'dan skandal istekler

Kazakistan'ın yardım çağrısı sonrası Rusya'dan skandal istekler

KAZAKİSTAN'ın çağrısına karşılık Rusya'nın şart koştuğu iddia edilen 4 madde arasında Kırım'ın ilhakının tanınması, Rusça'nın yeniden ikinci resmi dil olması, Rusya'ya askeri üsler temin edilmesi ve Rus azınlıklara özerklik isteğinin yer aldığı bildirildi.

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KAZAKİSTAN'da tarihi günler yaşanıyor. Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki yönetimin ülkede akaryakıt fiyatlarına yaptığı zam hükümetin sonunu getirirken zam karşıtı gösteriler rejimi hedef almaya başladı.

Hükümeti deviren, kamu binalarını basarak ateşe veren göstericiler birçok şehri yağmaladı. Hükümetin istifasından sonra olayların yatışmamasıyla OHAL ilan edilen ülkede çok sayıda gösterici gözaltına alındı, şimdiye kadar 18 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı 748’e yükseldi.

Rusya'dan yardım şartları

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in göstericileri yatıştırmak için zamları geri çekmesi yetmedi. Eski Sovyet ülkesi olan Kazakistan, Rusya'dan gösterileri bastırması için askeri yardım talep etti. Bunun üzerine Rusya masaya bazı şartlar koydu.

Rusya, eylemleri bastırmak için Kazakistan'dan Rusya'nın Kırım'ı ilhakının tanımasını, Rusça'nın Kazakistan'ın ikinci resmi dili olarak kabul edilmesini, ülkenin Rus harflerine dönüşünü ve ülkede Rus okullarına serbestlik tanınmasını istedi.

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