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Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 14 kişi öldü

Kazakistan’ın Almatı kentinde içerisinde 100 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü. Olayda ilk belirlemelere göre en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, 95 yolcu ve 5 kişilik mürettebatla Almatı-Nur Sultan seferi yapan Bek Air hava yollarına ait uçağın düştüğü belirtildi.

14 kişi hayatını kaybetti
Uçağın kalkış sırasında konutların üzerine düştüğü ifade edilen açıklamada, "Ön belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı." bilgisi verildi.



Kurtarma çalışmaları devam ediyor
Kaza yerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

İşte olay yerinden kareler...

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