Kazakistan'da protestolar vahşete dönüştü! Göstericiler 3 polisin kafasını kesti kabus büyüyor

KAZAKİSTAN'daki olaylar çığırından çıktı. Akaryakıt zammı protestolarının çatışmalara dönüştüğü Kazakistan'dan yeni haberler ve görüntüler gelmeye devam ediyor. Hükümet kaynakları 3 polis memurunun kafaları kesilerek infaz edildiğini duyurdu. Rus askerleri sokağa inmeye başladı.

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Kazakistan LPG fiyatlarına zam yapılmasıyla sokaklara dökülen protestocuların hükümet binalarını basıp ateşe vermesinin ardından son yılların en büyük krizini yaşıyor. Kısa sürede çatışmaların yaşanmasına neden olan gösteriler sonrası ülkede OHAL ilan edilirken, güvenlik güçlerinin kayıpları ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

3 polisin kafası kesilerek infaz edildi

Hükümet kaynakları 3 polis memurunun kafaları kesilerek infaz edildiğini duyurdu. Açıklamada bunun gösterilerin 'terörist karakterde' olduğunun en büyük kanıtı olduğunun altı çizildi. Göstericilerin bu kanlı eylemi kurbanlar hayattayken mi yoksa öldükten sonra mı yaptıkları ise henüz bilinmiyor.

Yabancı teröristler devrede iddiası!

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, olaylardan yabancı eğitim almış teröristleri sorumlu tutarken, iddialarına herhangi bir kanıt sunmadı.Öte yandan göstericilerin polis ve güvenlik güçlerinden ele geçirdikleri ağır silahları kullandığını yazdı. Devlet kurumlarını basan protestoculara güvenlik güçleri biber gazı ve sersemletici bombayla müdahalede bulundu.

18 polis öldü, 748 polis yaralı

Gösteriler sırasında 748 güvenlik personeli yaralandı, 18 güvenlik personeli hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren güvenlik personelinden 3'ünün başlarının kesildiği belirtildi.

Binlerce kişi gözaltına alındı

Bölgelerde polis ve asker devriyelerinin güçlendirildiği ve kontrol noktalarının kurulduğu kaydedilen açıklamada, “Yasal düzeni ihlal edenler ve suçlular tespit edilip gözaltına alınıyor. Silah bırakmaya yönelik yasal talepleri reddederek silahla karşılık verenler etkisiz hale getiriliyor. An itibarıyla 2 bin 298 kişi gözaltına alındı” ifadesi kullanıldı.

Rus askerleri olayların yaşandığı bölgede

Rusya'nın öncülüğündeki birlikler, Kazakistan'da akaryakıt zammına karşı başlayıp, hükümet karşı eylemlere dönüşen protestoların bastırılmasına yardımcı olmak için ülkeye ulaştı. Ülkeye gelen yabancı asker sayısının 2 bin 500 kadar olduğu belirtildi. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nde Rusya, Kazakistan, Belarus, Tacikistan ve Ermenistan yer alıyor.

ABD'den Rusya'ya Kazakistan uyarısı ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, ABD’nin Rusya’yı Kazakistan'daki kurumların kontrolünü ele geçirmemesi konusunda uyardığını ve dünyanın herhangi bir hak ihlalini yakından takip ettiğini vurguladı. Price, 'Amerika Birleşik Devletleri ve açıkçası tüm Dünya herhangi bir insan hakları ihlalini izleyecek" ifadelerini kullanarak, “Kazak kurumlarına el konulmasına zemin hazırlayabilecek her türlü eylemi de izliyor olacağız' dedi.

WhatsApp, Signal ve Telegram'a engel getirildi

Öte yandan Kazakistan'da Telegram, Signal ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamaları kullanılamıyor. Eylem haberlerinin yer altığı iki internet sitesi kapatıldı.