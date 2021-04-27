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Kazakistan Konsolosluğuna ait otomobil Kocaeli'de kaza yaptı 3 ölü

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ İzmit Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kazakistan Konsolosluğuna ait otomobilin dijital tabelanın bulunduğu direğe çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli İzmit Akmeşe mevkiinde meydana gelen kazada; İstanbul istikametine giden Kazakistan Konsolosluğuna ait otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dijital yol bilgilendirme tabelasının bulunduğu direğe çarptı.

Direk yola devrilirken; yol kenarındaki duvara çıkan otomobil takla attı.

Yol ulaşıma kapanırken; bölgeye 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada konsolosluğa ait otomobilde bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi.

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