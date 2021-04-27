Kazakistan Konsolosluğuna ait otomobil Kocaeli'de kaza yaptı 3 ölü
KOCAELİ İzmit Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kazakistan Konsolosluğuna ait otomobilin dijital tabelanın bulunduğu direğe çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.Abone ol
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli İzmit Akmeşe mevkiinde meydana gelen kazada; İstanbul istikametine giden Kazakistan Konsolosluğuna ait otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dijital yol bilgilendirme tabelasının bulunduğu direğe çarptı.
Direk yola devrilirken; yol kenarındaki duvara çıkan otomobil takla attı.
Yol ulaşıma kapanırken; bölgeye 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada konsolosluğa ait otomobilde bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi.