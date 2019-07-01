Kazadaki yaralı babası çıktı! Gözyaşlarına boğuldu

Çetin de, bisikletiyle minibüse çarpmamak isterken refüje çarpıp yaralandı. İsmail Çetin'e ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri müdahale ettiği sırada yoldan geçen Tuğba Çetin, yerde yatan yaralı kişinin babası olduğunu fark etti.