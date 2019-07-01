Kazadaki yaralı babası çıktı! Gözyaşlarına boğuldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kazadaki yaralı babası çıktı! Gözyaşlarına boğuldu

KARAMAN'da İsmail Çetin (61), kullandığı elektrikli bisikletle refüje çarpması sonucu yaralandı. O sırada yoldan geçen Tuğba Çetin de yerde yatan yaralı kişinin babası İsmail Çetin olduğunu görünce ağladı.

Kazadaki yaralı babası çıktı! Gözyaşlarına boğuldu - Sayfa 1

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Mansur Dede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İsmail Çetin, kullandığı elektrikli bisikletle seyir halindeyken iddiaya göre önündeki minibüs aniden durdu.

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Kazadaki yaralı babası çıktı! Gözyaşlarına boğuldu - Sayfa 2

Çetin de, bisikletiyle minibüse çarpmamak isterken refüje çarpıp yaralandı. İsmail Çetin'e ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri müdahale ettiği sırada yoldan geçen Tuğba Çetin, yerde yatan yaralı kişinin babası olduğunu fark etti. 

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Kazadaki yaralı babası çıktı! Gözyaşlarına boğuldu - Sayfa 3

Gözyaşlarına hakim olamayan Tuğba Çetin, yanındaki eşi Hikmek Çetin tarafından sakinleştirildi. 

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Kazadaki yaralı babası çıktı! Gözyaşlarına boğuldu - Sayfa 4

 Yaralı İsmail Çetin de ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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