Kazada hayatını kaybetmişti Tolga Güleryüz'ün minibüsteki son görüntüsü ortaya çıktı!
“Baş Belası” adlı tiyatro oyununu Çorum’da sahneledikten sonra Samsun’a doğru hareket eden oyuncuların olduğu minibüs, Amasya'da TIR'la çarpışmış, kazada 3 oyuncu ölürken, 8 kişi ise yaralanmıştı. Kazada yaşamını yitiren oyunculardan Tolga Güleryüz'ün son görüntüsü de ortaya çıktı. Güleryüz'ün Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm ile görüntülü olarak konuştuğu öğrenildi.
'Baş Belası' tiyatrosunda rol alan ünlü oyuncular Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci'nin de aralarında bulunduğu kişileri taşıyan minibüs Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon yakınlarında bir tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, sanat dünyasını yasa boğacak haberler peş peşe geldi.
Ünlü oyunculardan Sergen Deveci'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Korkunç kazada ilk belirlemelere göre minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.