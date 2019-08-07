Kaz Dağları'nda altın arayan Kanadalı şirketin CEO'su Türkler için demiş ki...

Alamos Gold'un CEO'su : Hiç bir izni alamayacağız sanıyorduk

Kanada'da çok sıkı şartlara tabi olan altın arama şirketi, Türkiye'de de benzer bir tabloyla karşılaşacağını düşünmüş. Ama izni o kadar kolay almışlar ki şirketin CEO'su John McClusky Kanada'da katıldığı madencilik konferansında bunu ballandıra ballandıra şöyle anlatıyor:

-Türkiye'de epey yol kadettik ve pek bir sorun yaşamadık. Hiç bir izni alamayacağımızı sanıyorduk ama şu an hepsine sahibiz. Devlet Su İşleri ile birlikte geliştirdiğimiz büyük bir göleti görüyorsunuz. Türk hükümeti bir su rezervuarı inşası için ilk defa kamu özel ortaklığına gitti.