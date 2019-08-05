SON DAKİKA
Temmuz ayı enflasyonu açıklandı! 12 aylık ortalamada enflasyon yüzde 19.91 olurken ÜFE ise yüzde 21.66 olarak gerçekleşti. Haberin devamı.

Kaz Dağları için soyundu şarkıcı Elif Kaya mesajı verdi

Kaz Dağları için soyundu şarkıcı Elif Kaya mesajı verdi

Şarkıcı Elif Kaya son günlerde çokça konuşulan Kaz Dağları'nın 40 kilometre uzağına yapılmak istenilen altın madeni projesine sosyal medyada soyunarak tepki gösterdi.

Kaz Dağları için soyundu şarkıcı Elif Kaya mesajı verdi - Sayfa 1

Şarkıcı Elif Kaya Kaz Dağları'nın 40 kilometre uzağındaki Kirazlı Balaban Tepesi'ne yapılacak projenin devam etmesini sosyal medya hesabından yaptığı üstsüz paylaşımla protesto etti. Kaz Dağları projesine ilginç bir şekilde tepki veren Elif Kaya'nın videosu kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

114
Kaz Dağları için soyundu şarkıcı Elif Kaya mesajı verdi - Sayfa 2

Sosyal medyada gündem olan Kaz Dağları projesine tepki gösteren ünlü popçu, üstsüz paylaşımıyla farkındalık yarattı. Kaya "Kaz Dağları altından daha değerlidir" dediği video ile tepki verdi.

214
Kaz Dağları için soyundu şarkıcı Elif Kaya mesajı verdi - Sayfa 3

Ünlü şarkıcının bir önceki paylaşımında ise "Kazdağları, doğa, yaşam, can, hayat, gökyüzü sevgi altından daha değerlidir!’ şeklinde paylaşım yapmıştı.

314
Kaz Dağları için soyundu şarkıcı Elif Kaya mesajı verdi - Sayfa 4

Ünlü şarkıcının bir önceki paylaşımında kaz dağlarının üstü altından daha değerlidir ifadesiyle kendisini kaz dağlarına benzetmesi ve üstsüz yer alan bölgesinin altından daha değerli olduğunu imgelemesi de dikkatlerden kaçmadı.

414