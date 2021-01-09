Kayserispor'dan kritik galibiyet! Malatyaspor'dan deplasmanda puan kaybı

Süper Lig'de düşme hattında yer alan Hes Kablo Kayserispor, evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Kayseri ekibi puanını 16'ya yükseltirken konuk takım 21 puanda kaldı.

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Süper Lig’de Hes Kablo Kayserispor ile Yeni Malatyaspor 18’inci hafta heyecanı yaşadı. Saat 16:00’da Kadir Has Stadyumu’nda başlayan karşılaşmada hakem Erkan Özdamar görev aldı. Mücadelenin ilk dakikaları tempolu geçti. Gol sesi de geldi. Kayserispor dakika 9’da Alibec ile penaltı kullandı. Malatyaspor’da kaleci Ertaç gole izin vermedi.

Kaçan penaltıdan hemen sonra dakika 11’de Kayserispor skorda öne geçmeyi başardı. Köşe vuruşu sonrası Kolovetsios’un kafa vuruşunda Semih Kaya’ya çarpan top ağlarla buluştu. (1-0) İlk yarının son dakikalarına yaklaşılırken 39’da kendi kalesine topu gönderen Semih Kaya bu kez rakip kalede sahneye çıktı. Uçarak çıkardığı kafa vuruşu direkle buluştu. Skorda geriye düşen Malatya önemli fırsatlar yakaladı ancak soyunma odasına geride girdi. İkinci yarıda skor değişmedi, karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.

Gelecek hafta Malatyaspor, Rizespor'u konuk edecek. Kayserispor ise Gaziantep deplasmanına konuk olacak.