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Kayserispor'a kadın başkan adayı

Demirören Haber Ajansı

İstikbal Mobilya Kayserispor’da 3 yıldır görev yapan Berna Gözbaşı, seçilmesi durumunda Süper Lig’deki ilk kadın kulüp başkanı olacak.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da Hamdi Elcüman’ın seçim kararı almasının ardından, 30 Kasım’da gerçekleştirilecek genel kurulda, Berna Gözbaşı başkan adayı oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpte 3 yıldır görev yapan Berna Gözbaşı, seçilmesi durumunda Süper Lig’deki ilk kadın kulüp başkanı olacak.

Daha önce ne demişti?
Berna Gözbaşı, "Hayatımda bir çok yöneticilik görevi üstlendim. 2-3 yıldır da Kayserispor'da yöneticilik yapıyorum. Ancak kulüp başkanlığı hiç düşünmedim. Kayserispor başkanlığı yapma gibi bir hedefim, idealim yok. Ancak böyle bir durum oluşursa, memleketim için bu görevden geri duramam. Bugün her şey belli olacak. Öğleden sonra kesinleşecek. Zaten kamuoyu ile de paylaşırız" dedi.

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