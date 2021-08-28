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Kayserispor'a evinde yenilen Başakşehir üçüncü yenilgisini aldı

Kayserispor'a evinde yenilen Başakşehir üçüncü yenilgisini aldı

Süper Lig'in 3. haftasında Yukatel Kayserispor deplasmanda Medipol Başakşehir'i Mame Thiam'ın golüyle 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

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Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe'den transferi Mame Thiam'ın 4. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

GOL: Sağ taraftan ceza sahasına giren Emrah Başsan arka direğe ortasını yaptı. Thiam, gelişine topa sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-1

Bu sonuç sonrası Yukatel Kayserispor ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı. Medipol Başakşehir ise henüz puanla tanışamadı.

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