Kayserispor - Trabzonspor maçı (CANLI İZLE)

Süper Lig'de son hafta maçında düşme mücadelesi veren Kayserispor ile sezonu ikinci tamamlamak isteyen Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

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Trabzonspor, Süper Lig’in 34. ve son haftasında ligde kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor’a konuk olacak. Trabzonspor sezonu ikinci sırada tamamlamak için kazanmak zorunda. Kayserispor ise ligde kalmak için kazanarak ve rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek.

Kayserispor 0-1 Trabzonspor

63'GOL! Novak'ın pasıyla topla buluşan Sörloth ceza sahasının hemen dışından çok sert bir vuruş yaptı. Kaleci Lung ilk pozisyonda gole izin vermezken seken topa sol ayağıyla düzgün vuran Novak topu filelere yollayarak takımını öne geçirdi.

Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı



45'İlk yarının sonuna 2 dakika eklendi.

Pozisyon39'Hızlı gelişen Trabzonspor hücumunda Pereira sağ kanattan ortayı yaptı. Sörloth'un kafa vuruşunda top kaleci Lung'da kaldı.



36'Kayserispor inanılmaz bir pozisyon kaçırdı! Kvrzic'in yaptığı ortada Henrique kafayı vurdu ancak Uğurcan enfes bir kurtarışla gole izin vermedi. Henrique seken topa bir kez daha vururken kaleci Uğurcan çizgi üstünde bir kez daha gole izin vermedi.



30'Ekuban'ın soldan ortasında Kayserispor savunması topu uzaklaştırdı

12'Abdülkadir Ömür'ün kullandığı serbest vuruşta Ekuban ceza sahası içinde gelişine şutunu çekti top az farkla üstten auta çıktı.



10'Kayserispor etkili geldi! Hasan Hüseyin'in uzun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sapunaru'nun şutu üstten dışarı çıktı

Sarı Kart6'Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak sarı kart gördüSarı Kart - Abdulkadir Parmak



3'İlk atak Trabzonspor'dan! Ceza yayı üstünde topla buluşan



Abdülkadir Ömür'ün şutu kaleci Lung'da kaldı.

Maç Başladı1'Hakem maçın ilk düdüğünü çaldı ve maç başladı

Kayserispor - Trabzonspor ilk 11'ler:

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Djedje, Henrique, Enver Cenk Şahin, Kravets

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth