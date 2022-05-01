Kayserispor ile Beşiktaş kapışıyor! Canlı anlatımda takip edin

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor. İlk düdük çaldı. Maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Dakika dakika tüm gelişmeler İnternethaber canlı anlatımında...

Abone ol

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Yukatel Kayserispor ile deplasmanda karşılaşıyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetiyor. İşte maçtan son dakika haberler...

- İlk yarı sonucu: Yukatel Kayserispor 1-0 Beşiktaş

-Gol: 23' Thiam(pen)

MAÇIN KARNESİ STAT: Kadir Has

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Erkan Özdamar

KAYSERİSPOR: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Attamah, Kemen, Bertolacci, Ramazan, Thiam, Gavranovic

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

BEŞİKTAŞ: Ersin, Welinton, Serdar, Montero, Rosier, Atiba, Emirhan İlkhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

TEKNİK DİREKTÖR: Valerien Ismael

Ligde geçen hafta Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olan Beşiktaş; 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgiyle 51 puan elde etti. Yukatel Kayserispor ise 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 yenilgiyle 43 puan topladı.

Son 12 maçta 9 kez puan kaybetti

Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son 12 maçta 9 kez puan kaybı yaşadı. Söz konusu dönemde rakiplerini 3 kez yenebilen Beşiktaş, 7 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. 2 maçtan mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, bu 12 karşılaşmada 20 puan yitirdi.

İsmail yönetiminde 5. maç!

Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde ligde 5. maça çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, Ismael yönetimindeki 4 maçın sadece birini kazanabildi. İki karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Kasımpaşa'ya ise mağlup oldu.

Josef cezalı

Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart gören Josef de Souza, cezası nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray maçlarında sarı kart gören Josef, Kasımpaşa karşısında da aynı durumu yaşayarak cezalı duruma düştü.

Sezonun ilk yarısındaki Yukatel Kayserispor maçında da sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Josef, ikinci sarı kart cezasını da aynı rakibi karşısında geçirecek.

Derbi öncesi 10 isim sınırda

Beşiktaş'ta maç öncesi Miralem Pjanic, Francisco Montero, Atiba Hutchinson, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Cyle Larin ve Oğuzhan Özyakup sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 36. haftada Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.