Kayserispor-Galatasaray Süper Lig maçı (11'ler belli oldu)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına dakikalar kalırken, iki takımın 11'leri belli oldu.

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Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı devam ediyor. Lider Galatasaray, Bellona Kayserispor'a konuk olacak. Bugün saat 16:00'da başlayacak karşılaşmada Mehmet Türkmen görev yapacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki Kayserispor-Galatasaray maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın başlamasına dakikalar kalırken iki takımın 11'leri belli oldu.

11'ler

Galatasaray: Muslera; Kaan, Sanchez, Abdülkerim; Barış Alper, Torreira, Sara, Jakobs; Mertens, Yunus, Osimhen

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Kartal Kayra, Karimi, Cardoso, Hasan Ali, Boa Morte, Bahoken