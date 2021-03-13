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Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'a konuk oluyor. Fatih Terim'in öğrencileri iki maçlık kötü gidişini bu maçla durdurmak; üst üste iki maçını kazanan ve çıkışa geçen Kayserispor ise sahasında kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Peki; Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek ve mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ligin geride kalan bölümünde 28 maça çıkan Galatasaray; 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Aslan, topladığı 58 puanla 29. haftayı averajla ikinci sırada tamamladı. Kayserispor ise ligde oynadığı 27 karşılaşmanın 8'ini kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 12'sini kaybetti. Kayseri ekibi, hanesine yazdırdığı 31 puanla 29. haftayı averajla 14. sırada bitirdi.

Kayserispor - Galatasaray

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakem: Halis Özkahya
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1

Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Uğur, Ramazan, Aziz, Attamah, Henrique, Lennon, Muhar, Avramovski, İlhan

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Fernandes, Kerem, Onyekuru, Babel, Falcao

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