Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'de ilk iki haftada 1 puan toplayabilen Galatasaray üçüncü haftada deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Galatasaray bu sezon ki ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Kayserispor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'a konuk oluyor. Saat 20:30'da başlayacak ve Mustafa Öğretmenoğlu'nun düdük çalacağı mücadele beIN SPORTS'tan ekranlara geliyor.

Ligde ilk iki haftayı 1 puanla kapatan Cimbom, milli araya galibiyetle girmek istiyor. Denizlispor ve Konyaspor maçlarındaki kayıpları telafi etmeyen isteyen Aslan, 3 puana odaklanmış durumda. Kadrosuna bir çok yeni ismi katan Kayserispor da bu sezon ki ilk galibiyetini Galatasaray karşısında alma peşinde.

Galatasaray'da sakatlığı süren Emre Taşdemir ile kırmızı kart cezalısı Jan Michael Seri maç kadrosunda yer almıyor.

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - GALATASARAY

STAT: Kadir Has

SAAT: 20:30

HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Poulain, Abdennour, Atila, Dje Dje, Rienastra, Ziyah, Mensah, Henrique, Umut Bulut

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Donk (Ömer), Belhanda, Feghouli, Babel, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim