HABER /  GALATASARAY
ADV Tatilin son dakikaya kaldıysa bu fırsatları incele!

Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta? (11'ler belli oldu)

Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta? (11'ler belli oldu)

Süper Lig'de ilk iki haftada 1 puan toplayabilen Galatasaray üçüncü haftada deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Galatasaray bu sezon ki ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Kayserispor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'a konuk oluyor. Saat 20:30'da başlayacak ve Mustafa Öğretmenoğlu'nun düdük çalacağı mücadele beIN SPORTS'tan ekranlara geliyor.

Ligde ilk iki haftayı 1 puanla kapatan Cimbom, milli araya galibiyetle girmek istiyor. Denizlispor ve Konyaspor maçlarındaki kayıpları telafi etmeyen isteyen Aslan, 3 puana odaklanmış durumda. Kadrosuna bir çok yeni ismi katan Kayserispor da bu sezon ki ilk galibiyetini Galatasaray karşısında alma peşinde.

Galatasaray'da sakatlığı süren Emre Taşdemir ile kırmızı kart cezalısı Jan Michael Seri maç kadrosunda yer almıyor.

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - GALATASARAY

STAT: Kadir Has
SAAT: 20:30
HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu
YAYIN: beIN SPORTS HD 1

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung, Abdennour, Poulain, Lopes, Yasir, Dja Djedje, Ben Rienstra, Mensah, Henrique, Adebayor, Umut
TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Ömer, Feghouli, Belhanda, Babel, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Antalya'da Rus turistin organlarının çalındığı iddiasına Başsavcılıktan açıklama
Antalya'da Rus turistin organlarının çalındığı iddiasına Başsavcılıktan açıklama
Trump: Dolar güç kazanıyor FED hiçbir şey yapmıyor
Trump: Dolar güç kazanıyor FED hiçbir şey yapmıyor
Batman'da kan davası dehşeti! Defalarca bıçakladı kimseyi yaklaştırmadılar
Batman'da kan davası dehşeti! Defalarca bıçakladı kimseyi yaklaştırmadılar
MHP lideri Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamalar
MHP lideri Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamalar
Rusya açıkladı! Rejim güçleri İdlib bölgesinde ateşkes ilan edecek
Rusya açıkladı! Rejim güçleri İdlib bölgesinde ateşkes ilan edecek
Türkiye sınırında neler oluyor? Rus özel kuvvetlerinden sızma girişimi
Türkiye sınırında neler oluyor? Rus özel kuvvetlerinden sızma girişimi
ÖNCEKİ HABERLER
Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem
Galatasaraylı Babel'e milli davet
Galatasaraylı Babel'e milli davet
AB'den Trump'ın Ruhani ile görüşme isteğine destek
AB'den Trump'ın Ruhani ile görüşme isteğine destek
İBB'de işten çıkarmalara devam! Hizmet-İş Sendikası İmamoğlu'na seslendi
İBB'de işten çıkarmalara devam! Hizmet-İş Sendikası İmamoğlu'na seslendi
Bursaspor, 8 oyuncu ile sözleşme imzaladı
Bursaspor, 8 oyuncu ile sözleşme imzaladı
Kayseri'de bulundu! Fillerin atası... 7,5 milyon yıllık Choerolophodon'a cinsine ait fosil
Kayseri'de bulundu! Fillerin atası... 7,5 milyon yıllık Choerolophodon'a cinsine ait fosil
Yorumlar 1 yorum