Kayserispor Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'a konuk oluyor. Fatih Terim'in öğrencileri iki maçlık kötü gidişini bu maçla durdurmak; üst üste iki maçını kazanan ve çıkışa geçen Kayserispor ise sahasında kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Detaylar ve maçın canlı anlatımı İnternethaber'de...Abone ol
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı Halis Özkahya yönetiyor ve mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
Ligin geride kalan bölümünde 28 maça çıkan Galatasaray; 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Aslan, topladığı 58 puanla 29. haftayı averajla ikinci sırada tamamladı. Kayserispor ise ligde oynadığı 27 karşılaşmanın 8'ini kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 12'sini kaybetti. Kayseri ekibi, hanesine yazdırdığı 31 puanla 29. haftayı averajla 14. sırada bitirdi.
Kayserispor: 0 - 1 :Galatasaray
(İlk yarı sona erdi)
45' DeAndre Yedlin'in orta saha çizgisinden ceza sahasına doğru havalandırdığı topta arka direkte Christian Luyindama'nın kafa vuruşu yandan auta gidiyor.
44' GOOLLL!! Galatasaray Radamel Falcao'nun attığı golle Kayserispor karşısında öne geçiyor! Marcelo Saracchi'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Radamel Falcao ceza sahası içinde sağ ayağını uzatıp yaptığı vuruşta topu ağlara gönderiyor.
38' Ceza sahası yayından tehlikeli yerden kazanılan serbest vuruşta Daniel Avramovski'nin sol ayağıyla yaptığı plase şutunda Fernando Muslera topu çelmeyi başarıyor.
34' Marcelo Saracchi'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Emre Akbaba'nın kafa vuruşu yandan auta gidiyor.
30' DeAndre Yedlin'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Radamel Falcao'nun kafa vuruşu yandan az farkla auta gidiyor.
24' Taylan Antalyalı'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Mostafa Mohamed'in kaleye sırtı dönük yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Doğan Alemdar'da kalıyor.
22' Emre Kılınç'ın ceza sahası yayından kaleye gönderdiği şutunda savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
13' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Daniel Avramovski'in ceza alanına gönderdiği ortasında Christian Luyindama topu kafa vuruşu ile uzaklaştırıyor. Dönen topta Joseph Attamah'ın ceza sahası dışından gelişine şutu farklı bir biçimde üstten auta gidiyor.
9' DeAndre Yedlin'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Emre Akbaba'nın kafa vuruşunu önce kaleci Doğan Alemdar çeliyor. dönen topta Emre Akbaba'nın vuruşunda yan direğe çarpan top Gedson Fernandes'in önünde kalıyor. Gedson Fernandes'in vuruşu Hes Kablo Kayserispor savunmasına çarpıp kornere çıkıyor.
Kayserispor: Doğan Alemdar, Ramazan Civelek, Uğur Demirok, Dimitrios Kolovetsios, Aziz Behich, Joseph Attamah, Karlo Muhar, Aaron Lennon, Pedro Henrique, Daniel Avramovski, İlhan Parlak
Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Mostafa Mohamed, Radamel Falcao