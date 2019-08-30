Kayserispor Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de ilk iki haftada 1 puan toplayabilen Galatasaray üçüncü haftada deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor. Galatasaray bu sezon ki ilk galibiyetini almak istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'a konuk oluyor. Saat 20:30'da başlayan mücadelede Mustafa Öğretmenoğlu'nun düdük çalıyor.

Ligde ilk iki haftayı 1 puanla kapatan Cimbom, milli araya galibiyetle girmek istiyor. Denizlispor ve Konyaspor maçlarındaki kayıpları telafi etmeyen isteyen Aslan, 3 puana odaklanmış durumda. Kadrosuna bir çok yeni ismi katan Kayserispor da bu sezon ki ilk galibiyetini Galatasaray karşısında alma peşinde.

İM KAYSERİSPOR: 1 - 1 :GALATASARAY

66' GOOOLL!! Penaltı atışı için topun başına geçen Younes Belhanda kalenin tam ortasına şutunu gönderiyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Galatasaray, Younes Belhanda'nın penaltı golüyle skoru 1-1'e taşıyor.

37' GOOOLL!! Christian Luyindama'nın yaptığı hatalı geri pasta araya giren Pedro Henrique topla birlikte ceza sahası içine hareketleniyor. Kaleciyi de geçen Pedro Henrique boş kaleye şutunu gönderiyor. İstikbal Mobilya Kayserispor, Pedro Henrique'nin golüyle skoru 1-0'a taşıyor.

STAT: Kadir Has

HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu

İM KAYSERİSPOR: Lung, Abdennour, Poulain, Lopes, Yasir, Dja Djedje, Ben Rienstra, Mensah, Henrique, Adebayor, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Ömer, Feghouli, Belhanda, Babel, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim