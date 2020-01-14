Kayserispor Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (11'ler belli oldu)

Futbola verilen ara, Ziraat Türkiye Kupası maçlarıyla birlikte sona eriyor. Heyecan, kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe, son 16 turu ilk karşılaşmasında Kayserispor deplasmanına çıkıyor. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında İstikbal Mobilya Kayserispor'la deplasmanda karşılaşıyor. 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şişmek yönetecek ve mücadele ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek. Bu karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

Kupada son 16 turuna alt lig ekipleri Tarsus İdmanyurdu ve İstanbulspor'u eleyerek gelen sarı-lacivertliler, 2020 yılının ilk karşılaşmasına da Kayseri'de çıkacak. Kayserispor ise Bayrampaşa ve Manisa Futbol Kulübünü eleyerek Son 16 turuna geldi. İki ekip arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşmayı İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında 1-0 kazanmıştı.

Kayserispor - Fenerbahçe

Stat: Kadir Has

Hakem: Bahattin Şimşek

Saat: 20:30

Yayın: ATV

Kayserispor: Lung, Hasan Hüseyin, Kravets, Lopes, Emre, Aksel, Mert, Dja Djedje, Yasir, Rienstra, Mensah

Fenerbahçe: Harun, Isla, Zanka, Jailson, Deniz, Tolga, Tolgay, Alper, Dirar, Ferdi, Mevlüt