Kayserispor-Fenerbahçe Süper Lig maçı (11'ler belli oldu)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün deplasmanda Kayserispor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de lider durumda bulunan Fenerbahçe, derbi mücadelesi öncesinde Kayserispor deplasmanında puan kaybı yaşamak istemiyor. Kritik mücadele öncesinde maçın ilk 11'leri belli oldu. Peki, Kayserispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile kıran kırana bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de bu sezon formda olan Kayserispor ile zorlu bir maça çıkacak olan Fenerbahçe, rakibini sahasında yenerek Galatasaray maçı öncesinde moral bulmak istiyor. Peki, Kayserispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maçın 11'leri belli oldu

Mondihome Kayserispor: Bilal, Hasan Ali, Hosseini, Attamah, Gökhan, Karimi, Kartal, Kemen, Cardoso, Boa Morte, Thiam

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Djiku, Serdar, Osayi, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Cengiz, Batshuayi

Derbi öncesi puan kaybı yaşamak istemiyor

Avrupa'da grubundan lider çıkan, ligde de son 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, 18. haftada Galatasaray ile oynayacağı derbiye puan kaybı yaşamadan çıkmayı hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, ligde 40 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Samet Akaydın'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ile Miha Zajc ve Edin Dzeko zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

İrfan ve Crespo kart sınırında

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli takımda üçer sarı kartları bulunan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo, Kayserispor maçında da aynı durumu yaşamaları halinde derbide forma giyemeyecek.