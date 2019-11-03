Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (11'ler belli oldu)

Fenerbahçe, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor’la karşılaşacak. Üst üste 2 galibiyetle havaya giren Kanarya'da tek hedef bugün de kazanıp zirveye kurulmak... Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de olacak.

Süper Lig'deki son altı deplasman maçının dördünü kazanan Fenerbahçe, ligin maç kazanamayan tek takımı olan İM Kayserispor ile deplasmanda karşılaşıyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

Sarı-lacivertliler, Kayseri deplasmanından galibiyetle dönmesi halinde bu sezon ilk kez peş peşe 3 maç kazanma başarını göstermesinin yanında liderlik koltuğunun da sahibi olacak.

Samet Aybaba'nın istifasının ardından takımın başına geçen Bülent Uygun ise, yeni takımıyla ilk sınavını futbolculuk döneminde formasını giydiği eski takımına karşı verecek. Uygun, sahasındaki maçı kazanarak hem kötü gidişe 'dur' demeyi hem de bu sezon ki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

İM Kayserispor - Fenerbahçe

Stat: Kadir Has

Hakem: Arda Kardeşler

Saat: 19.00

Yayın: beIN SPORTS HD 1

İM Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir, Dja Djedje, Şamil Çinaz, Mensah, Bilal, Umut Bulut, Adebayor

Teknik direktör: Bülent Uygun

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Victor Moses, Garry Rodrigues, Ozan Tufan, Vedat Muriqi

Teknik direktör: Ersun Yanal