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Kayserispor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor’la karşılaşıyor. Üst üste 2 galibiyetle havaya giren Kanarya'da tek hedef bugün de kazanıp zirveye kurulmak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de...

Süper Lig'deki son altı deplasman maçının dördünü kazanan Fenerbahçe, ligin maç kazanamayan tek takımı olan İM Kayserispor ile deplasmanda karşılaşıyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19:00'da başlayan ve hakem Arda Kardeşler'in yönettiği mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor.

Sarı-lacivertliler, Kayseri deplasmanından galibiyetle dönmesi halinde bu sezon ilk kez peş peşe 3 maç kazanma başarını göstermesinin yanında liderlik koltuğunun da sahibi olacak.

Samet Aybaba'nın istifasının ardından takımın başına geçen Bülent Uygun ise, yeni takımıyla ilk sınavını futbolculuk döneminde formasını giydiği eski takımına karşı veriyor. Uygun, sahasındaki maçı kazanarak hem kötü gidişe 'dur' demeyi hem de bu sezon ki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

İM Kayserispor: 0 - 0 :Fenerbahçe
(İkinci yarı oynanıyor)

Stat: Kadir Has
Hakem: Arda Kardeşler
Saat: 19.00
Yayın: beIN SPORTS HD 1

İM Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir, Dja Djedje, Şamil Çinaz, Mensah, Bilal, Umut Bulut, Adebayor
Teknik direktör: Bülent Uygun

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Victor Moses, Garry Rodrigues, Ozan Tufan, Vedat Muriqi
Teknik direktör: Ersun Yanal

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