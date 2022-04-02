BIST 2.252
DOLAR 14,68
EURO 16,22
ALTIN 909,14
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Kayserispor Fenerbahçe (CANLI YAYIN)

Kayserispor Fenerbahçe (CANLI YAYIN)

Süper Toto Süper Lig 31. haftasında Fenerbahçe Yukatel Kayserispor ile deplasmanda karşılaşıyor. Fenerbahçe son haftalardaki çıkışını sürdürmek isterken, ev sahibi ekip düşme hattından uzaklaşma peşinde.

Abone ol

Ligin formda takımlarından Fenerbahçe, Kayseri deplasmanından 3 puanla dönerek ikincilik koltuğuna oturmak istiyor.

Geride kalan 30 haftada hanesine 53 puan yazdıran Fenerbahçe, 3. sırada yer alıyor. Süper Lig'de 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda 38 puan toplayan Yukatel Kayserispor ise haftaya 14. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanmıştı. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile Ozan Tufan, Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başladı. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

İlk 11'ler belli oldu
Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Abdulkadir Parmak, Kemen, Emrah, Cardoso, Gavranovic

Fenerbahçe: Altay, Novak, Min Jae, Serdar Aziz, Osayi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

ÖNCEKİ HABERLER
AK Partili vekilden Beren Saat'e tepki: HDP ve CHP'li vekillerin konuşmalarıyla aynı
AK Partili vekilden Beren Saat'e tepki: HDP ve CHP'li vekillerin konuşmalarıyla aynı
Bağcılar'da bir temizlik işçisi çöp konteynerinde bir kese altın bulunca...
Bağcılar'da bir temizlik işçisi çöp konteynerinde bir kese altın bulunca...
Canan Karatay'dan oruç tutarken kan şekerini koruma formülleri
Canan Karatay'dan oruç tutarken kan şekerini koruma formülleri
KDV indirimi bazı marketleri pas geçti! Fiyat tablosunu gören şaştı eskisine göre zamlandı
KDV indirimi bazı marketleri pas geçti! Fiyat tablosunu gören şaştı eskisine göre zamlandı
Nihat Hatipoğlu canlı yayın saati kaç? İftar programı hangi kanalda?
Nihat Hatipoğlu canlı yayın saati kaç? İftar programı hangi kanalda?
Metropoll kurucusu Özer Sencar'dah muhalafete seçim uyarısı: Erdoğan'ın şapkasında daha çok tavşan var
Metropoll kurucusu Özer Sencar'dah muhalafete seçim uyarısı: Erdoğan'ın şapkasında daha çok tavşan var
Selçuk Bayraktar'dan Şirin Payzın ve Halk Tv'ye dava
Selçuk Bayraktar'dan Şirin Payzın ve Halk Tv'ye dava
Bulgaristan bir Rus diplomatı daha "istenmeyen kişi" ilan etti
Bulgaristan bir Rus diplomatı daha "istenmeyen kişi" ilan etti
Kütahya'da telefonla dolandırdığı yaşlı kadından aldığı para ve altınlarla suçüstü yakalandı
Kütahya'da telefonla dolandırdığı yaşlı kadından aldığı para ve altınlarla suçüstü yakalandı
Bakan Derya Yanık'tan süresiz nafaka açıklaması
Bakan Derya Yanık'tan süresiz nafaka açıklaması