Kayserispor Fenerbahçe (CANLI YAYIN)
Süper Toto Süper Lig 31. haftasında Fenerbahçe Yukatel Kayserispor ile deplasmanda karşılaşıyor. Fenerbahçe son haftalardaki çıkışını sürdürmek isterken, ev sahibi ekip düşme hattından uzaklaşma peşinde.Abone ol
Ligin formda takımlarından Fenerbahçe, Kayseri deplasmanından 3 puanla dönerek ikincilik koltuğuna oturmak istiyor.
Geride kalan 30 haftada hanesine 53 puan yazdıran Fenerbahçe, 3. sırada yer alıyor. Süper Lig'de 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda 38 puan toplayan Yukatel Kayserispor ise haftaya 14. sırada girdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanmıştı. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile Ozan Tufan, Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başladı. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.
KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)
İlk 11'ler belli oldu
Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Abdulkadir Parmak, Kemen, Emrah, Cardoso, Gavranovic
Fenerbahçe: Altay, Novak, Min Jae, Serdar Aziz, Osayi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun